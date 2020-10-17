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Директор отделения “А-Банка” попалась пьяной за рулем

17.10.2020

В пятницу, 16 октября, во Львове на проспекте Свободы патрульные обнаружили внедорожник, которым управляла региональная директор «А-Банка» Юлия Турик. Водитель находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В пресс-службе патрульной полиции Львовщины сообщили, что примерно в 22:00 получили информацию о ДТП без пострадавших на проспекте Свободы. Эта информация не подтвердилась, но водитель Lexus была нетрезвой, пишет ZAXID.NET.

За рулем внедорожника находилась региональная директор «А-Банка» Юлия Турик. Ей предложили пройти проверку на состояние опьянения, результат алкотестера показал — 2,15 промилле алкоголя, что почти в 11 раз превышает допустимую норму.

На водителя составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии опьянения).

34-летняя Юлия Турик является региональным директором «А-Банка» и основательницей благотворительного фонда для бездомных животных «От лапки к лапке».

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