В Києві хочуть керувати трафіком за допомогою камер

Вже оголошено тендер на закупку камер та програмного забезпечення для них.

КП Центр організації дорожнього руху закупить за 3 млн програму для підрахунку та аналізу поведінки автомобілів за допомогою штучного інтелекту,19 відеокамер Hikvision DS-2CD3656G2T-IZS за 1,2 млн та систему обробки та збереження інформації 3,8 млн.

Що повинна «вміти» система:

Підраховувати в автоматичному режимі кількість транспортних засобів за напрямками руху в тому числі за умови змінного дорожнього покриття, відсутності маркування, погодних умов, часу доби, тощо впродовж 24 годин 365 днів на рік. В тому числі, забезпечувати підрахунок транспорту у “заторі”, “тягучці”, при проїзді розмежувальної лінії чи у випадку відсутності такої лінії, наявності великої кількості транспорту, одночасних напрямків руху (до сорока на одній камері включно), тощо. Припустима помилка: <5%;

Виявляти та розпізнавати автомобілі за ключовими характеристиками (марка автомобіля, модель автомобіля, покоління автомобіля, колір кузова автомобіля, проміжок часу, адреса, джерело даних) (припустима помилка: <10%);

Розрізняти громадський транспорт (тролейбуси та автобуси, які відносяться до муніципального транспорту) та автоматично давати необхідну команду апаратному комплексу, який контролює перемикання кольору на світлофорному об’єкті;

Забезпечувати можливість перегляду отриманих даних і пошуку за зазначеними параметрами, зокрема: перегляд та експорт таблиці зі всіма визначеними характеристиками, зазначенням часу і місця фіксації, посиланнями на файл-джерело з відео (короткий відео-ролик, що включає 10 с до і після моменту фіксації), до таблиці додається фото об’єкта;

Забезпечувати можливість керування завданнями обробки даних, їх перегляду та аналізу, формування необхідних аналітичних звітів, таблиць, графічних ілюстрацій, тощо;

Аналізувати відео потоки з різних типів камер за їх якісними характеристиками (локація, кут огляду, тип картинки, розмір картинки, кількість кадрів за секунду часу, тип потоку передачі кадрів, тощо), а також, надавати можливість змінювати потоки або додавати нові потоки, камери, локації, тощо без необхідності виїзду на місце представника Постачальника, змінювати чи додатково налаштування модулю, його характеристики, тощо.

: auto.24tv.ua

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