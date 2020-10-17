Азербайджан и Армения договорились о новом срочном перемирии

Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии, начиная с 00:00 часов по местному времени, 18 октября.

Как сообщило на официальном сайте Министерство иностранных дел Армении, решение принято согласно заявлению глав Франции, России и США.

«Данное решение принято следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1-ого октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5-го октября 2020 года и в соответствии с Московским заявлением от 10-го октября 2020 года», – сказано в сообщении.

В свою очередь МИД Азербайджана подтвердил вступление в силу гуманитарного перемирия с Арменией в Карабахе с 00:00 18 октября.