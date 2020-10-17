В ОРДО зовут боевиков на бунт против «правящей хунты». Пушилин должен ответить

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области зреет протест среди членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в социальной сети написал блогер, работающий под ником «Простой солдат».

По его словам, протестовать нужно «против произвола правящей хунты „лднр“». При этом пока еще на протест готовы далеко не все боевики.

«В основном слышен только один ответ на призыв бороться: „а что мы можем сделать?“. Можем товарищи, можем!» — призывает он.

При этом «освобождать» «Простой солдат» призывает сразу всех — «от Донбасса до Львова, а затем и весь СССР».

«„Ополченцы“ „ЛДНР“! Долго мы будем еще терпеть этот беспредел „власти“? Забыли, кто вы такие и через что прошли? Сколько еще „власти“ „республик“ будут измываться и унижать ваших родных, которые уже все слезы выплакали, и все пороги посбивали, чтобы вас вытащить!» — призывает блогер.

Он обращается к членам НВФ, которых якобы «незаконно» осудили и отправили в тюрьмы ОРДО.

При этом блогер считает, что протест необходимо, так как скоро ОРДО будут «передавать в Украину».

«Что будет с ними (родственниками), когда начнут Вас же передавать в Украину „власти“ „ЛДНР“? Укр*пы, вернувшись, начнут МСТИТЬ!!! Мстить за своих!!!» — уверяет «Простой солдат».

Он считает, что «нужен БУНТ», чтобы членов НВФ «заметили и считались с ними».

«В данный момент, все структуры „ЛДНР“ прекрасно понимают, что их время на исходе! И за весь творимый ими беспредел предстоит держать ответ перед вами! Да, именно перед вами, ребята!» — призывает блогер.