Сухість у роті назвали симптомом діабету

Сухість у роті і печіння у верхній частині горла можуть вказувати на серйозні проблеми зі здоров’ям. За цими симптомами часто ховається початок розвитку хронічних захворювань.

Сухість у роті часто є одним з перших ознак розвитку цукрового діабету. Це відбувається, тому що відтік слини знижується на тлі підвищення рівня цукру в крові. Також про діабет може свідчити постійна спрага або довге загоєння ран, повідомляє Express.

Крім того, сухість у роті може вказувати на карієс або захворювання ясен. Також вона іноді викликається прийомом ліків, нервовим напруженням або зневодненням з інших причин.

: lhealth.info

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