Повінь – зміна системи

Menu
Close

Появились фотографии москвича, который зарезал учителя во Франции

18.10.2020

Стали известны подробности биографии террориста, который отрезал голову учителю лицея во Франции. Об этом сообщают РосСМИ.

Убийцу звали Абдулак Анзоров и он приехал во Францию из Москвы 12 лет назад. Семья Анзоровых родом из чеченского села Шалажи.

Никакой отрицательной информации об Абдулаке Анзорове его родственники предоставить не смогли. Информация о том, что семью проверяли на предмет связи с террористами во время проживания в России не подтвердилась.

После теракта задержали одного из братьев Абдулака, его деда и родителей.

Абдулак Анзоров с братом:

Родного брата деда террориста вызвали на допрос в полицию в России. По его словам, он не замечал странностей за парнем.

Террорист учился в колледже и подрабатывал на стройке. После окончания колледжа родственники хотели устроить его на работу в охранную фирму, которая помимо прочего занималась охраной Эйфелевой башни после терактов в Париже в 2016 году. Также Абдулак ходил в автошколу.

По словам родственников террориста, он не знал убитого учителя лично, а узнал о показе карикатур на пророка Мухаммеда от своей знакомой.

Помимо родственников Анзорова, во Франции задержали также религиозного деятеля, который представляется членом Совета имамов и отца школьницы, которые распространяли в социальных сетях видео с пересказом инцидента на уроках и призывали «что-то сделать» с учителем.

Читайте також:   ПФУ занижує виплати однієї категорії пенсіонерів: як отримати компенсацію
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *