Появились фотографии москвича, который зарезал учителя во Франции

Стали известны подробности биографии террориста, который отрезал голову учителю лицея во Франции. Об этом сообщают РосСМИ.

Убийцу звали Абдулак Анзоров и он приехал во Францию из Москвы 12 лет назад. Семья Анзоровых родом из чеченского села Шалажи.

Никакой отрицательной информации об Абдулаке Анзорове его родственники предоставить не смогли. Информация о том, что семью проверяли на предмет связи с террористами во время проживания в России не подтвердилась.

После теракта задержали одного из братьев Абдулака, его деда и родителей.

Абдулак Анзоров с братом:

Родного брата деда террориста вызвали на допрос в полицию в России. По его словам, он не замечал странностей за парнем.

Террорист учился в колледже и подрабатывал на стройке. После окончания колледжа родственники хотели устроить его на работу в охранную фирму, которая помимо прочего занималась охраной Эйфелевой башни после терактов в Париже в 2016 году. Также Абдулак ходил в автошколу.

По словам родственников террориста, он не знал убитого учителя лично, а узнал о показе карикатур на пророка Мухаммеда от своей знакомой.

Помимо родственников Анзорова, во Франции задержали также религиозного деятеля, который представляется членом Совета имамов и отца школьницы, которые распространяли в социальных сетях видео с пересказом инцидента на уроках и призывали «что-то сделать» с учителем.