Лерос обратился к украинцам из-за готовящейся провокации

Нардеп Гео Лерос заявил, что ГБР планирует провести у него обыски и изъять электронные носители.

Об этом он сообщил в Facebook.

«В последующие дни против меня планируется провокация, которая будет осуществлена руками ГБР. Под видом какого-то сфабрикованного дела о налогах, у меня будут проведены обыски, арестовано имущество и изъяты все электронные носители. Именно ради последнего это будет и сделано», — написал нардеп.

Лерос отметил, что президент Владимир Зеленский узнал о наличии у него продолжения записей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом, на которых он якобы предлагает за деньги должности в госкомпаниях.

По словам депутата, записи доказывают, что Денис Ермак «продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев».

Лерос написал, что власть в Украине захватили оккупанты и олигархи, которые будут защищать нынешнего президента, поскольку он им выгоден.

Он призвал жителей страны мобилизоваться, «чтобы сбросить врагов Украины».