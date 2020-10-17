В Николаевской области непогода повредила школу и детсад

Сегодня непогода охватила села Благодатное, Рябоконево и Семеновка в Николаевской области. Сильный ливень и порывы ветра повредили кровли зданий и повалили десятки деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, непогода частично повредила кровли около 40 частных построек, трех школ и одного детского сада в Арбузинском районе. Также были повалены не менее 60 деревьев.

В результате непогоды никто не пострадал.

«Для ликвидации последствий непогоды привлечены аварийные бригады коммунальных служб», — добавили в министерстве.