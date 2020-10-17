Телеведущая Алла Мазур рассказала, как впервые узнала об онкологическом заболевании

Украинская ведущая рассказала, как впервые узнала о том, что больна онкологией.

Алла Мазур – легенда украинского телевидения. По рейтингу журнала «Фокус» она является одной из самых успешных женщин Украины и влиятельной женщиной-телеведущей. Именно Алла Мазур стала ведущей первого эфира “ТСН” и продолжает работать на “1+1” в течение почти всей истории телеканала – 24 года. А в 2019 году телеведущая впервые заявила, что у нее диагностировали онкологию. О том, как узнала о страшном диагнозе, телеведущая рассказала в интервью для издания Мarie Сlaire.

По словам Мазур, накануне перед долгожданным отпуском она заметила некое новообразование на груди. В той момент, как говорит Алла, она не переставала беспокоиться за свое здоровье. Поэтому, было принято решение обратиться к врачу как можно скорее. В частности, медики осмотрели и заверили ее, что бить тревогу нет никакой необходимости.

«Спокойным было и УЗИ. Врач сказал, что я могу ехать на отдых, избегать солнца и прийти на повторную консультацию”, – отметила ведущая новостей.

Но, к глубокому сожалению врача, опухоль со временем начала увеличиваться. Также звезда “1+1” призналась, что в тот период у нее был ряд стрессов. По всей видимости, это и спровоцировало возникновения раковой опухоли.

“Сейчас думаю, что рост уплотнения спровоцировали стрессовые ситуации. Поэтому мой первый совет женщинам: защищайте себя от стресса. В нашей жизни его не избежать”, –добавила Алла.

Также Мазур призналась, что столкнулась с проблемами украинской медицины.

“Из центра, куда меня направили по страховой, сообщили “Специалист, который делает биопсию, сейчас в отпуске. Поэтому обратитесь к нам через месяц”. “Теперь я понимаю, почему в Украине так много онкобольных”, – ответила я. И обратилась в другую клинику. Подобных историй немало. Поэтому мой второй совет” – не сдаваться”, – добавила ведущая.

: showbiz.clutch.ua