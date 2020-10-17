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Протесты в Минске: правозащитники сообщили о 38 задержанных

18.10.2020

Почти 40 человек были задержаны правоохранительными органами во время акции протеста в Минске.

По данным правозащитного центра «Весна», в списке задержанных числятся имена 38 человек, среди них трое журналистов белорусских СМИ.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили факт задержания студентов, но не назвали их количество. 

В отношении журналистов, задержанных во время освещения студенческого марша, начался административный процесс. 

«Задержанные во время освещения несанкционированной акции в Минске журналисты проведут ночь в центре изоляции правонарушителей», сообщили в ГУВД.

Около сотни студентов собрались у Белорусского лингвистического университета и прошли маршем к проспекту Независимости. В Минске также состоялся женский марш.

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