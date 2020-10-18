Летальность от коронавируса в Украине составляет менее 2% — Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подтвердил официальные цифры летальности от COVID-19 в Украине — 2 процента.

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».

«Два процента летальность в Украине. При том, что Украина не пересматривала показателей по подсчету летальных случаев, а осталась так, как начинала», — сказал Ляшко.

«Мы говорим о количестве летальных случаев, зафиксированных ежедневно в оперативной статистике. То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, он попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%», — пояснил он.

По словам Ляшко, всего в мире летальность уменьшилась с 7% до 3%. «То есть уже врачи нашли определенные подходы к выводу из критического состояния больных коронавирусной болезни», — добавил главный санитарный врач.

По официальным данным выходит, что смертность от COVID-19 в Украине в последние месяцы является одной из самых низких в мире. Если в середине марта в Украине говорили о летальность на уровне 5,1%, то на начало апреля уже называли цифру в 3%, с тех пор этот процент преимущественно уменьшался, хотя в начале июня вновь поднимался до 3% с 2,5% в конце апреля.