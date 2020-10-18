В Луцке мать оставила пакет с мертвым младенцем на остановке, ее заподозрили в убийстве

В Луцке женщина оставила на транспортной остановке своего мертвого новорожденного ребенка в мусорном пакете. Правоохранители подозревают ее в убийстве.

Как говорится в сюжете ТСН, мертвый младенец еще с пуповиной лежал в черном пакете, замотанный в ткань.

Сообщается, что женщина сама позвонила в полицию, и сначала сказала, что нашла ребенка, позже призналась, что сама его родила.

«Сразу приехали домой. Там были следы и одежды, кровь была и другие следы, как после родов. Пуповина еще была у нее. Известно, что она ее перерезала кухонным ножом», — рассказала пресс-секретарь полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

Также стало известно, что женщина живет в общежитии, но соседи не слышали, как она рожала и даже не подозревали о беременности.

На данный момент тело ребенка отправили на экспертизу. Предварительно известно, что мальчик умер после рождения. Следователи заподозрили, что его убила мать.

«Предварительно экспертиза вскрытия тела ребенка установила, что он умер из-за удушения. Возможно, она его родила в ванной и утопила, душила. Эти экспертизы еще продолжаются», — сообщила Бузулук.

По словам соседей, у подозреваемой есть двое сыновей 4 и 5 лет, она работала в магазине и всегда была приветливой.

На данный момент женщина находится в СИЗО и, предварительно, уже призналась, что убила ребенка, но причину не называет. Ей будет проведена психиатрическая экспертиза. За убийство ребенка подозреваемой грозит пять лет лишения свободы. На время следствия двух ее мальчиков забрала бабушка.