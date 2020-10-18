Последовательное заражение гриппом и коронавирусом может вызвать энцефалит — ученые

Ученые пришли к выводу, что последовательное заражение гриппом и коронавирусом может вызвать энцефалит — воспалению головного мозга. К такому выводу пришла группа британских ученых.

Об этом сообщает ТАСС.

«Проведенные испытания показали, что у мышей, зараженных последовательно вирусом гриппа А, а затем коронавирусом SARS-CoV-2, наблюдались более тяжелые поражения легких и дыхательных путей и заметно более быстрая смертность по сравнению с теми особями, у которых был только один вирус», — говорится в статье.

Как отмечают ученые, исследование вызвано опасениями на международном уровне, что возможно слияние второй волны коронавируса с осенне-зимними вирусами гриппа в Северном полушарии.

«Последовательное заражение двумя болезнями также обострило внелегочные проявления коронавирусной инфекции, в том числе более тяжелого течения энцефалита. Таким образом данные показывают, что двойное заражение опасно и должны быть предприняты меры по смягчению его последствий, как часть всеобъемлющих ответных мер общественного здравоохранения на пандемию», — уточняется в статье.