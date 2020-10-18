Названа страна с самым высоким уровнем смертности от коронавируса в мире

Европейская республика Сан-Марино является первой в рейтинге стран по смертности от COVID-19 на душу населения.

Об этом сообщило Daily Mail, ссылаясь на статистику сайта Our World in Data. На втором месте – Перу, на третьем – Бельгия.

В отчете проанализировано количество летальных случаев коронавируса на каждые 100 000 населения.

В Сан-Марино, горном государстве, окруженном Италией, с февраля зафиксировано только 42 случая смерти. Но это равняется показателю 123 на 100 000 жителей (население страны – 33 800 человек).

В Перу, где проживает 32 миллиона человек, этот показатель равен 101.

Великобритания при этом занимает 11 место, а США – 12-е. Индия, которая является третьей в мире по совокупной смертности – 112 161 жертв – из-за своего огромного населения на 87-м месте по смертности на душу населения.

В то же время, согласно американскому исследованию 19 стран с более чем пятью миллионами граждан населения (по статистике до 19 сентября), на первом месте по самой высокой смертности – Бельгия. Великобритания и США занимают 3 и 4-е места.

Показатель Бельгии – 86,8. За ней следуют Испания (65), Соединенное Королевство (62,6) и Америка (60,3). Для сравнения, в Южной Корее уровень летальных случаев на 100 000 населения всего 0,7 – в 85 раз меньше, чем в Великобритании или Штатах.

Все проанализированные страны в США были выбраны потому, что в них проживает более пяти миллионов граждан, а ВВП на душу населения составляет не менее 25 000 долларов, объяснили исследователи.