Принц Гарри и его супруга Меган Маркл съездили на тайную экскурсию в Лос-Анджелес. Об этом сообщает The Sun.

Издание отмечает, что поезда была организована женой принца Гарри. Там добавили, что Маркл намеревалась показать супругу школу Immaculate Heart, в которой она училась.

Данную информацию изданию рассказала 79-летняя учительница актерского мастерства в образовательном учреждении Жижи Перро. Она добавила, что визит королевской семьи состоялся в начале сентября, когда в здании школы не было учеников. По ее словам, пару сопровождала ответственная за рекламные и прочие мероприятия для школы женщина, которая провела экскурсию.

Преподавательница Immaculate Heart подчеркнула, что Маркл показала мужу сцену, с которой она выступала в школьные годы.

“Думаю, это особенное место, и я рада, что проведенные там годы были для нее столь значимыми, что она захотела поделиться своими воспоминаниями с ним”, — заключила Перро.

: bagnet.org