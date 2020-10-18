В Киеве на проспекте Победы насмерть сбили женщину

На столичном проспекте Победы Mitsubishi сбил женщину, которая перебегала восьмиполосную дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо. Женщина перебегала восьмиполосную дорогу в неустановленном месте.

Из-за пренебрежения женщиной ПДД ее сбил Mitsubishi. Удар был такой силы, что она улетела на 8-10 метров и получила травмы, несовместимые с жизнью. Врачи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.

Водитель автомобиля остался невредим – сработали подушки безопасности.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая и установит обстоятельства ДТП.