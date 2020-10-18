На первом этапе приватизации на аукционы выставят 30 спиртзаводов, — Шмыгаль

На первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия «Укрспирт». Госпредприятие в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По оценкам Фонда госимущества через теневые схемы в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд гривен.

«Теперь этому положен конец. В прошлом году Парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие — приватизация первого спиртового завода в Немирове. Финальная цена оказалась на 5 млн гривен больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор», — написал премьер.

По его словам, это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие — увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет общины.

Напомним, Фонд госимущества 15 сентября объявил о проведении приватизации имущества ГП “Укрспирт”. Началась масштабная приватизация госпредприятий с аукциона по ГП «Немировский спиртовой завод».