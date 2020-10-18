Остапчук спел для невесты про Тарантино, а первый танец оценивала Сердючка (видео)

Владимир Остапчук и Кристина Горняк обменялись клятвами верности 15 октября

Владимир Остапчук во время свадьбы посвятил своей 33-летней невесте Кристине Горняк трогательную песню. Девушка в белом платье танцевала под вокал шоумена, показывая руками сердечко, в то время как 36-летний жених томным голосом призывал любить его.

Кристина Горняк (теперь уже Остапчук) разместила в своем Instagram-stories трогательные видео с торжества.

“Люби меня так сильно, как в фильмах Тарантино и не отпускай”, – пел жених со сцены ресторана.

Появился в сториз Горняк и самый трогательный момент любой свадьбы – первый танец молодых. Впрочем, молодожены добавили нотки юмора и веселья в этот момент. В руках они держали бокалы с шампанским, а за действом наблюдала Верка Сердючка.

Свадьбу Владимир и Кристина сыграли 15 октября в одном из ресторанов элитного коттеджного городка Золоче, что под Киевом. На праздник пришло 45 гостей, которые стали свидетелями создания новой семьи.

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: lite.rbc.ua