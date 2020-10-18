Олена Шоптенко заявила, що досі повінчана з Дмитром Дікусаром

Українська хореографиня і колишня учасниця “Танців з зірками” на “1+1” Олена Шоптенко в інтерв’ю передачі “Зірковий шлях” яка вийшла 16 жовтня на каналі “Україна”, розповіла, що за чотири роки після розірвання цивільного шлюбу з ексчоловіком Дмитром Дікусаром наразі вони на стадії розірвання їхнього вінчаного шлюбу. Повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

За словами Шоптенко, вони з Дікусаром повінчалися, оскільки ставилися до своїх стосунків серйозно.

“Ми так хотіли, і ми так зробили. Життя показало інше”, – розповіла вона.

Дікусар та Шоптенко прожили у шлюбі із 2013-го до 2016 року. У жовтні 2016-го танцівниця вийшла заміж за співвласника бібліотеки Botan Олексія Іванова. Улітку 2018 року в пари народився син.

: trserial.net.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.