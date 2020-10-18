Кейт Міддлтон відвідала дитячу благодійну організацію в Лондоні (фото)

38-річна Кейт Міддлтон відвідала благодійну організацію Tommy’s в Лондоні. Вона надає допомогу сім’ям, в яких трапилися викидні або передчасні пологи. Візит герцогині відбувся в рамках Baby Loss Awareness – так званого Тижня поінформованості про втрату дитини.

Відповідні фото з’явились на сторінці в Instagram Кенсінгтонського палацу.

Інститут, у який з візитом приїхала Кейт Міддлон, є частиною Національного центру Томмі. Кетрін не лише поспілкувалася з медиками, а й разом із вченими відвідала лабораторію. Там вона була у білому халаті та подивилася у мікроскоп.

Для офіційної зустрічі Кетрін обрала класичну синю сукню від бренду Emilia Wickstead. Витончену талію вона підкреслила за допомогою тонкого пояса чорного кольору. Таке вбрання герцогиня Кембриджська поєднала з туфлями-човниками в тон сукні від знаменитого бренду Prada.

Елегантний look Кейт доповнила лаконічними золотими сережками від Spells of Love. Оскільки коронавірусна інфекція досі активно шириться світом, то на обличчя дружина принці Вільяма одягнула стильну захисну маску від Amaia. Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

: prm.ua

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