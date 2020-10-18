В Україні з’являться тести на COVID-19, які дають результат за 15-30 хвилин, — МОЗ

В Україні наступного тижня мають з’явитися нові експрес-тести на антиген до COVID-19, які даватимуть результат за 15-30 хвилин.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ці тести визнані Всесвітньою організацією охорони здоров’я і рекомендуються для масового тестування людей.

Ляшко додав, що тести будуть безкоштовними, а їхня достовірність така ж, як і для ПЛР-тесту (тест на полімеразну ланцюгову реакцію).