“Северный поток — 2” будет достроен до конца, — МИД Германии

Проект «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на влияние Вашингтона.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию RND.

«Я исхожу из того, что „Северный поток — 2” будет достроен до конца. Вопрос, когда», — отметил Маас. Чиновник добавил, что Вашингтон не повлияет на решения по «СП-2».

«О нашей энергетической политике и энергоснабжении мы принимаем решения здесь в Европе. Мы ведь не подвергаем критике то, что Соединенные Штаты в минувшем году более чем в два раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти.

США пользуются своим правом проводить самостоятельную энергетическую политику. Мы поступаем так же», — заявил министр.