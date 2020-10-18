На Харьковщине мужчина отверткой убил бывшую невестку и закопал тело в карьере

В Балаклейском районе Харьковской области 58-летний мужчина убил бывшую невестку отверткой и закопал ее тело в карьере.

Сообщение от 26-летней девушки о том, что ее 37-летняя знакомая 13 октября пошла на встречу со свекром и не вернулась, поступило в полицию 14 октября.

В тот же день полицейские объявили женщину в розыск, – сообщает УНИАН.

16 октября правоохранители уличили в причастности к исчезновению женщины 58-летнего жителя пгт Андреевка. В ходе его допроса было выяснено, что женщина была убита 13 октября через час после ее исчезновения. Злоумышленник обманом пригласил бывшую родственницу в свой автомобиль и лишил ее жизни, нанеся несколько проникающих ранений, от которых женщина скончалась на месте. С целью сокрытия уголовного преступления тело закопал.

Свои действия задержанный объяснил ненавистью к женщине.

Ранее он уговаривал ее отказаться от воспитания 8-летнего сына, поскольку очень любил внука. Мужчина хотел забрать его и воспитывать самостоятельно.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Следователи направили в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.