Одиозный соратник Януковича Роман Засуха скупает избирателей по тысяче гривен «за голову»

Полиция сообщила о том, что в Васильковском районе (Киевская область) правоохранители заподозрили кандидата на пост главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей, ему объявили о подозрении и начали расследование.

Подозреваемый вместе с сообщницей, под предлогом поздравления, раздавали конверты с деньгами учителям местной школы. По этой схеме, один голос избирателя стоил тысячу гривен.

По данным нашего источника, речь идет о члене знаменитого клана Засух Романе Засухе. Семейство Засух – крупные землевладельцы, заработавшие основной капитал в то время, когда Валерий Засуха был губернатором Киевской области (с 1996 по 2005 год).

После «оранжевой» революции Анатолий Засуха сбежал от правосудия в Россию, где работал заместителем губернатора Московской области Бориса Громова.

В Украину экс-губернатор вернулся в 2008 году. Его жена Татьяна была нардепом от Партии Регионов, а при Порошенко семейство ушло под «крыло» друга экс-президента Игоря Кононенко.

Геннадий Мусиенко