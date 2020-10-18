В Украину в ноябре вернется «жара»: синоптик дал неожиданный прогноз погоды

В ноябре в Украину вернется аномальное для осени тепло, что можно будет назвать еще одним «бабьем летом», но после температура воздуха начнет снижаться.

Об этом заявил народный синоптик Владимир Деркач, сообщает «Сегодня».

По его словам, похолодания после потепления в ноябре будет медленным, температура существенно упадает только в последней декаде месяца.

Деркач добавил, что декабрь в Украине также будет теплым, а накануне Нового года возможно потепление. Градусы упадут только ближе к 1 января, возможны небольшие осадки в виде снега.

Стоит отметить, что синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык считает, что украинцам не стоит ожидать снега в ближайшее время. Снежинки пролетать могут, но полноценного снежного покрова пока не ожидается.