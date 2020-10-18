Вчені розповіли, чим небезпечне біле вино

Більшість людей погодиться, що після важкого дня келих вина у гарній компанії під спокійну музику допомагає розслабитись. Однак, вино – це алкогольний напій, і людей часто турбує, що вживання алкоголю, може мати негативний вплив на здоров’я, особливо у тих, хто вже має хронічні захворювання, пише Жіночий світ з посиланням на Times Now.

Кілька досліджень показали, що правильна кількість алкоголю, особливо вина, може бути корисною для організму та покращити наше самопочуття. В той же час, нещодавнє дослідження показало, що біле вино насправді може зробити нас старшими на вигляд.

Відомо, що наше харчування впливає на наші здоров’я та зовнішній вигляд. Нещодавнє дослідження показало, що навіть один келих вина може зробити нас на 10 років старшими за наш біологічний вік. Експерти стверджують, що алкоголь завдає шкоди шкірі та викликає зневоднення. Це сечогінний продукт, який примушує тіло втрачати багато вологи. Також алкоголь може спричинити дефіцит вітаміну А, який відіграє важливу роль у виробництві колагену, головного структурного білка шкіри.

Дослідники стверджують, що навіть один вечір, коли ви зловживаєте білим вином, може зробити зморшки та заломи на шкірі більш помітними.

Більше того, навіть половина келиха білого вина на день може збільшити ризик метаболічних порушень, таких як діабет 2 типу та ожиріння.

Звісно, регулярне вживання алкоголю, особливо у великих кількостях і протягом тривалого часу, має негативні наслідки для здоров’я. Але є причина, з якої алкоголь все ще доступний практично у всьому світі.

Дослідження показують, що помірне вживання алкоголю може мати такі переваги:

Зниження ризику розвитку та смерті від серцевих захворювань

Можливо алкоголь зменшує ризик ішемічного інсульту

Можливо алкоголь зменшує ризик розвитку діабету

Однак, важливо зазначити, що здоровий спосіб життя може мати такі ж плюси, але він не збільшує ризик появи проблем зі здоров’ям, які може викликати алкоголь. Особливо обережними мають бути люди, які вже мають хронічні хвороби та стани.

: wworld.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.