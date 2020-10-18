В Запорожье достроили международный терминал аэропорта

В Запорожье окончено строительство международного аэропорта, который начнет принимать первые самолеты уже с 19 октября.

Об этом на своей странице в Facebook заявил мэр Запорожья Владимир Буряк.

“У меня для вас отличная новость! Это то, чего все запорожцы так долго ждали! Сегодня мы наконец получили сертификат, который позволяет открыть новый терминал Международного аэропорта “Запорожье”! Мы победили неверие скептиков о том, что такой объект может построить силами города, бюрократию, все бесконечные проверки и “палки в крылья”, зависть врагов! Желаю всем вам приятных путешествий! Вместе к новым победам!”, – заявил он.

По его словам, аэропорт сможет обслуживать внутренние рейсы уже с понедельника, а через несколько дней – принимать международные.

Отмечается, что пропускная способность нового терминала площадью более 12 квадратных километров составит 400 пассажиров в час с резервом.