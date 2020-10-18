Риск попадания в ДТП можно снизить: водителям дали четыре важных совета

На дорогах Украины и других стран ежегодно гибнут много людей, но есть способы, которые могут помочь избежать ДТП.

Об этом сообщает Gisuser.

Даже самый опытный водитель может попасть в аварию. Поэтому важно соблюдать основные правила безопасности дорожного движения. Благодаря некоторым советам можно избежать опасных ситуаций.

Не отвлекайтесь

Самый частый фактор ДТП — отвлекающий. Однако вы можете снизить его до минимума, убрав накопление вещей в авто. Если вам не будет ничего мешать, то вы больше сконцентрируетесь на дороге и управлении машиной.

Лучше перевести телефон в беззвучный режим и не разговаривать по нему во время вождения. Также музыка в авто не должна быть громкой.

Держитесь подальше от безответственных водителей

Таких можно заметить на дороге сразу. Обычно они не соблюдают ПДД. Потому лучше держать от них дистанцию, ведь такие водители могут спровоцировать аварию и травмировать прохожих, или повредить другие транспортные средства рядом.

Будьте внимательны, ожидайте нарушений от пешеходов

Водитель за рулем должен быть крайне сосредоточен, даже тогда, когда вы едете на зеленый для вас сигнал светофора. Пешеходы могут в любой момент выйти на дорогу, особенно, когда для них уже мигает зеленый. Потому водителю лучше сосчитать до трех, перед тем как ехать на разрешающий сигнал.

Медленно въезжайте в движение

В пробке также важно быть сосредоточенным. Нужно знать все слепые зоны для водителя. Также быть аккуратным во время выезда на перекрестки. Следует убедиться в безопасности маневра, прежде чем вливаться в движение.

Как сообщал «Апостроф», эксперты назвали самые лучшие надежные и безопасные авто, которые рекомендуют начинающим водителям. Все они являются победителями награды IIHS TOP SAFETY PICK или TOP SAFETY PICK+, это означает, что эти авто имеют хорошие оценки по ударопрочности и предотвращению лобового столкновения.