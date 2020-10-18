Коронавирусом в Украине чаще всего болеют не пожилые люди

При этом чаще всего смерть от коронавируса фиксируют среди пожилых больных коронавирусом.

В Украине очередной антирекорд среди заболевших COVID-19 за сутки, диагноз подтвердили у 6410 человек. За сутки госпитализировали 1100 пациентов с тяжелым или средним течением болезни. В госпитализации нуждаются примерно 15% людей с COVID-19. Об этом сообщил «слуга народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

«Статистика опровергает миф, что болеют коронавирусом чаще всего пожилые люди. Наибольшее количество инфицированных в возрастной группе от 50 до 59 лет. Также много больных в группах от 30 до 49 лет и от 60 до 69 лет. Как видим, болеют почти все взрослые. Меньший процент больных среди детей и подростков. Но, по моему мнению, это связано с тем, что течение болезни у них довольно часто почти бессимптомно. Но они остаются носителями болезни. Умирают, к сожалению, от COVID-19 чаще всего украинцы от 60 до 79 лет — это те группы риска, о которых мы постоянно говорим», — написал он в своем Telegram.

По словам нардепа, за 14 дней количество активных больных в Украине увеличилось примерно на 30% — со 122 тысяч до 164 тысяч. Если подобная динамика сохранится, в декабре в Украине будет 400 тысяч активных больных.

«Если количество активных больных увеличится до 400 тысяч, нам нужно будет 60 тысяч койко-мест. Расчеты показывают, что наша система охраны здоровья при условии разворачивания дополнительных больниц должна выдержать. Но декабрь не последний месяц зимы. Второй пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль», — считает Радуцкий.