Біль у спині, яка вказує на один з найважчих видів раку

Лікарі попереджають, що в деяких випадках біль в спині може вказувати на виникнення в організмі ракової пухлини.

Біль у спині є одним з найпоширеніших порушень в стані організму в усьому світі, і зазвичай вона не є приводом для занепокоєння, самостійно проходячи протягом декількох тижнів або місяців. Але іноді, нагадують медики, її поява — це дуже тривожний симптом. За їх словами, біль в спині, супроводжувана певними відчуттями, в рідкісних випадках вказує на один з найважчих видів раку — рак підшлункової залози.

Даний тип раку розвивається в тканинах підшлункової залози — органа черевної порожнини, який знаходиться за нижньою частиною шлунка. Це один з найбільш смертоносних видів онкозахворювань, званий «тихим вбивцею». Він дуже важкий для діагностики, погано піддається лікуванню, характеризується високою летальністю. На відміну від раку молочної залози або товстої кишки, на сьогодні не розроблено жодного медичного підходу, що сприяє ранньому виявленню злоякісного процесу в підшлунковій.

Фахівці організації Cancer Research UK (Великобританія) виступили з попередженням про те, що запідозрити важку недугу можна по виниклій в спині болі. Вони пояснили, що такий біль викликається ураженням нервів або органів близької до підшлункової залози пухлиною.

При захворюванні на рак підшлункової больові відчуття в спині розвиваються приблизно в 70% випадків, констатують експерти.

«Біль часто відчувається в середині спини, а також може починатися в області живота і поширюватися на спину. Вона має властивість посилюватися після їди, а також коли людина лягає, і зменшуватися, якщо нахилятися вперед », — розповіли онкологи про властивих їй особливості.

Лікарі рекомендують обов’язково звертатися за обстеженням при появі вищезгаданих змін — особливо, якщо, з’явившись, вони не проходять тривалий час.

«Більшість людей з раком підшлункової залози — близько 80% — повідомляють про відчуття тупого болю, яка зазвичай стає більш інтенсивним, сильним вночі, і прогресує в міру розвитку недуги», — доповнили клінічну картину фахівці.

: cikavosti.com

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