«Призываю не провоцировать верующих»: Кадыров высказался об убийстве учителя под Парижем

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции, в котором подозревают 18-летнего чеченца Абдуллаха Анзорова, но призвал не задевать религиозные чувства верующих.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

“Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем.

Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих”, – пишет Кадыров. Он добавил, что Анзоров побывал в Чечне лишь раз в возрасте двух лет.

“Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства.

Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет!”, – заявил Кадыров.