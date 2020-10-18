РФ испытывает свою недовакцину на живых людях востока Украины под видом гуманитарной помощи, – блогер

То, что у этой типа вакцины немерено побочных эффектов, радует — больше шансов, что Украина сэкономит пули и снаряды. При этом кураторы из России, несмотря на все риски заразиться вирусом, наотрез отказались колоть себе этот яд.

Об основных событиях в ОРДО, связанных с эпидемией коронавируса, рассказал блогер Фашик Донецкий, сообщает UAINFO.org. Орфография и стилистика автора сохранены.

«Эпидемия вируса на оккупированных шагает полным ходом. Стоит отметить, что виноваты в этом, в первую очередь, россияне, которые проспонсировали пропагандистское мероприятие под названием каньцерт лепса в Донецке, именно после концерта, через 2-3 недели случилась вспышка вируса. Напоминаю, спонсором танцев и плясок в Донецке выступил гру-шный «русский центр», который оплатил «рюмку на столе» в целях пропаганды, поэтому винить в случившемся некого, кроме собственной тупости.

Опыты на людях. Это почти секретное мероприятие идёт полным ходом на глазах у всего мира — рф в тупую испытывает свою недовакцину на живых людях востока Украины под видом гуманитарной помощи. Логика в этом всём есть: жители дыныры не пожалуются, а если даже и умрут, всегда можно это списать на любую другую болезнь [бумага не краснеет, ага]. Ну и самое главное в этом всём для рф то, что опыты вакцины производства рф абсолютно бесплатны. Nothing personal, just businnes, так сказать.

Испытание русской вакцины на коллаборантах высшего и низшего звена. Такое тоже было, русские кураторы сняли результаты после применения вакцины на предателях и отправили в москву. Жаль, что никто не сдох [по крайней мере пока]. Но то, что у типа вакцины немерено побочных эффектов радует — больше шансов, что Украина сэкономит пули и снаряды, а супчик в ампулах отправит к сталину не одного коллаборанта.

Отказ кураторов из рф применять вакцину на себе. Если честно, то это самая эпичная новость из всех эпичных, ибо даже кураторы из рф, несмотря на все риски заразиться вирусом, наотрез отказались колоть себе этот яд. Вместо типа вакцины кураторы из рф обкололись иммуностимуляторами, чем всерьез испугали высшее оккупационное руководство дрындыды в лице пушилина и прочих коллаборантов.

Наплевательское отношение к эпидемии вируса в Донецке. Нет, никто не говорит, что ранее людей пособники оккупантов берегли, особенно гражданских, но показательное наплевательское отношение похоже минимум на саботаж, максимум на тихий геноцид жителей региона. Да, понимаю, что верхушке дыныры насрать в принципе сколько сдохнет цивильных, ибо у всех топ-коллаборантов есть и недвижимость в москве, и гражданство рф, но …

Но даже для дыныры это дно. Учитывая количество пенсионеров на оккупированных, проблему с качественными и доступными медикаментами, низкой квалификацией врачей, экологией и продуктами питания реально плохого качества, давать вирусу шанс на территории дрындыды — это то же самое, что бросать шумовые гранаты в кардио отделение с надеждой на чудо. Только чуда не случится. Будут трупы. Много. Уже после первых морозов», – пишет Фашик Донецкий.