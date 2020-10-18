В НАН заявили о демографическом кризисе в Украине и назвали причины

Украина находится в глубоком демографическом кризисе – население страны сократилось до менее 42 млн человек.

Как заявил в эфире «Украина 24» заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Александр Гладун, главными причинами демографического кризиса является высокая смертность, низкая рождаемость и эмиграция.

«У нас численность населения вычисляет Государственная служба статистики. На начало года это 41,9 млн без учета Автономной Республики Крым и Севастополя, но с учетом ОРДЛО. Сокращение населения происходит фактически во всех странах Европы. Объяснение для Украины – мы находимся в системном демографическом кризисе», – рассказал социолог.

По его словам, в Украине все составляющие демографического процесса «находятся в кризисном состоянии».

«Это прежде всего низкая рождаемость, смертность выше, чем в европейских странах, и миграционные процессы, которые мы сейчас не можем даже оценить», – пояснил Гладун.