Минфин рекордно сокращает субсидии: раскрыты планы на 2021 год

В 2021 году на субсидии в Украине будет выделено 36,6 млрд гривен, пишет Европейская правда

Такое заявление сделал замминистра финансов Роман Ермоличев в колонке. По его словам, расходы на социальную защиту украинцев в 2021 году возрастут. В госбюджете на следующий год, который должны утвердить народные депутаты, на эти цели заложено 322,8 миллиардов гривен.

В Минфине отметили, что сейчас идет много разговоров о сокращении финансирования льгот и субсидий. Однако деньги на эти цели выделяются.

«В расходах бюджета-2021 на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предусмотрено 36,6 млрд гривен», — отмечается в заявлении.

В планах в следующем году предоставить субсидии почти 5 млн домохозяйств. Отмечается, что количество получателей субсидии и общая сумма средств, необходимых для выплаты помощи, рассчитывалась с учетом количества получателей субсидии в 2020 году.

Добавим, что в 2021 году будут также выделены деньги на обеспечение жильем украинских бойцов. На эти нужды выделено 0,6 млрд гривен.