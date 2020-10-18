Леонардо ди Каприо сыграет в фильме про астрономов

Американский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках фильма “Не смотри вверх” вместе с актрисой Дженнифер Лоуренс. Об этом сообщило издание Deadline.

Режиссером проекта стал Адам Маккей. Вместе с руководством Netflix они собрали один из самых звездных актерских составов с артистами первой величины в Голливуде. Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в картине снимутся: Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэрил Стрип и многие другие.

Сценарий также напишет Маккей, кроме того, он выступит в качестве продюсера вместе с Кевином Дж. Мессиком, с которым работал над комедийной драмой “Власть” 2018 года.

В ленте расскажут о двух астрономах. Они отправляются в промо-тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который может разрушить Землю.

: socportal.info