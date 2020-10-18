Названо 10 найдорожчих і розкішних авто в Україні

На сайті “ТопЖир” з’явилася добірка найкрутіших і найдорожчих автомобілів, які були помічені на українських дорогах за останні 6 місяців, інформує Твоя МАШИНА.

Aston Martin DBX від 7 млн. гривень

Lamborghini Huracan Evo Spyder від 7 млн. гривень

Porsche 911 Turbo від 8 млн. гривень

Bentley Bentayga від 9 млн. гривень

Bentley Flying Spur від 9,5 млн. гривень.

Brabus 800 від 14 млн. гривень

McLaren 720S Spider від 14 млн. гривень

Lamborghini Aventador SVJ від 15 млн гривень

Rolls-Royce Phantom від 17,7 млн. гривень

Rolls-Royce Cullinan Mansory Billionaire Edition від 25 млн. гривень.

: mashyna.com.ua

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