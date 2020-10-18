Лилия Ребрик рассказала о своем любимом осенним напитке и поделилась его рецептом

39-летняя украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала о своем любимом осенним напитке. Также актриса поделилась фирменным рецептом безалкогольного глинтвейна, сообщает WomanEL. Хотя, это не совсем глинтвейн, но Ребрик и ее семье нравится этот напиток.
«Если бы меня спросили, каким напитком для вас является осень, то я бы не задумываясь ответила: «глинтвейн»! И, конечно, совсем необязательно алкогольный. Я вообще очень люблю горячие ароматные напитки: такие, знаете, чтобы нотки цитруса и ванили летали в воздухе. И чтобы аромат корицы дурманил голову», — написала телеведущая.
Также Лилия добавила в Instagram-пост рецепт любимого напитка, который вы можете приготовить.
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: womanel.com