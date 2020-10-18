Netflix готовит фильм о протестах в Беларуси: силовики задерживали съемочную группу

Стриминговый портал Netflix внимательно следит за протестами в Беларуси и решил снять о них документальный фильм или сериал.

Над этим компания работает уже более 2 месяцев, сообщил в своем телеграм-канале советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка.

По его словам, съемки уже проходят в Минске, а также Киеве и Вильнюсе. Белорусские силовики даже успели задержать нескольких членов съемочной группы.

Героями документальной картины будут демонстранты и Координационный совет во главе с оппозиционером Светланой Тихановской, отметил Вячорка.