На Хмельнитчине угарным газом отравились 5 человек, среди них – 3 детей

В селе Копачевка, что в Волочиском районе Хмельницкой области угарным газом отравилась семья из 5 человек. Троих детей уже отправили в больницу, их состояние – удовлетворительное.

Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в регионе.

Пострадали дети в возрасте 11, 15 и 16 лет. Они в удовлетворительном состоянии в больнице. В то же время о состоянии взрослых не сообщается.