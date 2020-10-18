В Харькове прогремел мощный взрыв

В воскресенье, 18 октября, Харьков потряс мощный взрыв — там взорвали старый элеватор, расположенный в районе Южного вокзала.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале «ВЕХА Харьков».

О запланированных мероприятиях по демонтажу части здания элеватора по улице Евгения Котляра сообщали заранее. По словам помощника начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, взрывотехнические работы планируется провести таким образом, чтобы разобрать некоторые внутренние конструкции помещения, а от всего элеватора избавляться не планируют.

На месте проведения взрывных работ с 14:00 до 15:00 перекрыто движение транспорта. Маршрутки и трамваи идут в объезд.

Помещение элеватора не используется по своему назначению с 1995 года и находится в аварийном состоянии, постепенно разрушаясь.

Элеватор является привлекательным местом для руферов, развлечения которых не всегда заканчиваются хорошо. Так, в 2016 году один из экстремалов упал с 60-метровой высоты и разбился насмерть.