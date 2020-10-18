Засновника IT-компанії затримали в Мінську

У Мінську затримали Владислава Герчикова – засновника IT-компанії Bamboo group, яка є резидентом Парку високих технологій.

“Факт затримання підтверджуємо”, – повідомили агентству “Інтерфакс-Захід” у компанії в неділю.

Портал tut.by повідомляє, що Герчикова затримали у його машині у дворі на вулиці Козлова під час студентської акції в суботу. На сайті ПВТ повідомляється, що Bamboo group входить в однойменну міжнародну групу компаній.

Сфери розробки – автомобільна промисловість, телекомунікаційна галузь, соціальні та освітні сервіси. Серед проектів Bamboo group – платформа Знайбай, яка охоплює електронні щоденники та журнали, генератор розкладів, а також менеджер системи освіти. За даними правозахисного центру “Весна”, в суботу на несанкціонованих акціях протесту в Мінську було затримано близько 40 осіб.

Більшість затримань відбулося під час студентського маршу. У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Згідно із затвердженими ЦВК підсумками, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.