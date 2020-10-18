На Закарпатті затримали дітей, які здійснювали наругу над могилами

На Мукачівщині правоохоронці затримали групу малолітніх дітей, які ламали пам’ятники на цвинтарі в селі Баркасово.

Про це повідомила речниця Нацполіції краю Ганна Дан.

“Правоохоронці отримали повідомлення про те, що в селі Баркасово, по вулиці Сечені, невідомі особи пошкодили пам’ятники на цвинтарі. Слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції оглянула місце злочину та встановила, що на чотирьох надмогильних пам’ятниках повалені стели, на яких нанесені ім ена померлих, а також на сімнадцятьох надмогильних пам’ятниках пошкоджені вази для квітів”, — розповіла Ганна Дан.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 297 КК України. Поліцейські опрацювали прилеглу територію, відібрали докази на місці злочину та з’ясували, що до наруги над могилами причетні троє малолітніх жителів району, віком від 9 до 13 років.