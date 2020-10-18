У Збройних силах за добу виявили 91 випадок коронавірусу

У Збройних силах України впродовж 17 жовтня виявили 91 новий випадок коронавірусу. Кількість смертей досягла 13.
Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.
“На жаль, в Збройних силах України зафіксований 13 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що під час перебування у відпустці військовий звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання та лікувався амбулаторно.
У зв’язку з погіршення стану здоров’я його госпіталізували у реанімацію Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. На момент госпіталізації стан здоров’я військового був важкий.
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