У Збройних силах за добу виявили 91 випадок коронавірусу

У Збройних силах України впродовж 17 жовтня виявили 91 новий випадок коронавірусу. Кількість смертей досягла 13.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

“На жаль, в Збройних силах України зафіксований 13 летальний випадок, викликаний захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що під час перебування у відпустці військовий звернувся до сімейного лікаря за місцем проживання та лікувався амбулаторно.

У зв’язку з погіршення стану здоров’я його госпіталізували у реанімацію Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. На момент госпіталізації стан здоров’я військового був важкий.