Японія надасть Україні нові експериментальні ліки від коронавірусу

Японія планує найближчим часом надати Україні 12 тисяч таблеток експериментальних ліків, розроблених для лікування коронавірусної хвороби Covid-19, заявив посол цієї країни Такаші Кураі.

«Ми дуже тішимося тим, що Кабмін нарешті прийняв офіційне рішення щодо отримання препаратів, які мають загальну назву фавіпіравір”.

Японська сторона була готова вже півроку тому, тож ми зможемо надіслати їх до України найближчим часом, як тільки буде відповідне доручення уряду України для посольства в Токіо та відбудеться обмін необхідними документами з МЗС Японії», – розповів посол в інтерв’ю «Укрінформу».

Він зазначив, що Україна отримає 12200 таблеток нового препарату і додав, що у порівнянні з іншими країнами, які звернулися до Японії за препаратом, «це – багато». За словами посла, Україна, як і інші, отримає ліки безкоштовно, оскільки наразі Японія ще не визнала препарат ліками проти коронавірусу.

«Ми безкоштовно надаємо фавіпіравір країнам, які готові разом проводити це клінічне випробування й надавати нам його результати», – пояснив Кураі.

При цьому він наголосив, що Україну не змушували брати участь в клінічних випробуваннях, а лише чекали на остаточне рішення. Клінічне випробування – це будь-яке дослідження на людях-суб’єктах випробування, призначене для виявлення чи перевірки фармакологічних та інших фармакодинамічних властивостей досліджуваного препарату, його впливу на клінічні прояви захворювання, а також для виявлення побічних реакцій або для вивчення абсорбції, розподілу, метаболізму та виведення.

Такі випробування проводяться з метою підтвердження безпеки й ефективності препарату.