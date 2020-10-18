Як зміна клімату впливає на тіло і здоров’я людини?

Спекотне літо посилює посуху, а посуха, як відомо, є ідеальним середовищем для бурхливих лісових пожеж. Але пожежі — лише один з наслідків глобального потепління. Зміна клімату також є причиною повеней, злив і пов’язаних зі спекою смертей.

Фактично, кліматична криза вже призвела до широкої кризи суспільної охорони здоров’я. Липень 2019 року був найспекотнішим липнем в історії; вересень 2019 року було найспекотнішим в історії; січень 2020 року було найспекотнішим в історії; травень, і вересень 2020 року були найспекотнішими в історії і.т.д. Це не випадковий збіг. Це закономірність.

Як пише Scientific American, вуглекислий газ (CO2) — викиди парникового газу, що сприяють зміні клімату, збільшилися на 9% з 2005 року і на 31% з 1950 року.

У спеціальній доповіді Міжурядової групи експертів ООН зі зміни клімату (МГЕЗК) також зазначалося, що наша планета вже нагрілася приблизно на один градус Цельсія в порівнянні з доіндустріальним рівнем. Автори доповіді підкреслюють нагальну необхідність вжиття заходів щодо обмеження зростання середньої температури до 1,5 градусів за Цельсієм і що підвищення температури на два градуси призведе до безпрецедентної екстремальної спеки, нестачі води і продовольства в усьому світі.

Зміна клімату і здоров’я

Температура і зокрема тепло впливає на кожну частину людського тіла. Високі температури можуть призвести до теплового виснаження, теплового удару, неспокою, порушення когнітивних здібностей і навіть передчасної смерті від хвороб серця і легенів. По всьому світу проблеми зі здоров’ям, пов’язані з кліматичною кризою, отримують все більше визнання

Автор статті в Scientific American, лікар, співробітниця Медичного університету Джорджа Вашингтона Ніїлу Туммала вивчає вплив кліматичної кризи на здоров’я. Наприклад, крім вкладу в глобальне потепління, підвищення рівня вуглекислого газу збільшує кількість пилку, який рослини виробляють в результаті вищих темпів фотосинтезу. Це підвищення рівня пилку може привести до погіршення симптомів алергії.

Ще один приклад — дрібні тверді частинки (відомі як PM2.5), пов’язані з забрудненням повітря, велика частина яких пов’язана зі спалюванням викопного палива, що сприяє потеплінню. Коли ми вдихаємо ці частинки, вони переміщаються вниз по дихальних шляхах і осідають в крихітних повітряних мішечках, званих альвеолами легень, викликаючи запалення і потенційно погіршуючи симптоми астми. Пояснення прості, проте ризики для здоров’я широко поширені й складні.

Таким чином, кліматична криза веде до непропорційної кризи суспільної охорони здоров’я — і, що ще гірше, він є мультиплікатором загрози. У той час, як багато людей в різних країнах світу постали перед економічними труднощами, хвилі спеки, що продовжуються і вищі рахунки за електроенергію, які вони викликають, погрожують доступу до води та енергетичної безпеки.

Політична криза На думку автора статті, кліматична криза несправедливо була названа політичною, хоча насправді широка громадськість визнає (принаймні в Європі і США), що з цим треба щось робити. Навіть серед тих, хто, здавалося б, не постраждав, зростає визнання того факту, що якщо зміна клімату буде безконтрольно тривати, то немає ніяких гарантій того, що в майбутньому вони будуть жити в захищеному співтоваристві, де їм буде надана кваліфікована медична допомога.

На жаль, вакцини від кліматичної кризи не буде ні через півроку, ні через рік. Єдине лікування — це колективні кліматичні дії в сьогоденні. Саме з цієї причини необхідно вимагати від світових лідерів вжити термінових заходів щодо боротьби зі зміною клімату. При цьому, кліматичні заходи можуть виявитися такими ж простими діями, як навчання — це містить вживання меншої кількості м’яса, відключення електроніки, економії води та сортування сміття. Важливо розуміти, що кліматична криза — це наша загальна проблема і на часі почати зцілювати планету, щоб в кінцевому підсумку зцілити один одного.

: cikavosti.com

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