У Мінекономіки заявили, що Україна годує 150 мільйонів людей у ​​світі

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький вважає, що Україна має потенціал подвоїти ці обсяги.

Як передає «Укрінформ», Україна забезпечує продовольчими товарами 150 млн осіб у всьому світі і має потенціал подвоїти ці обсяги.

«Ми підраховували — і це було підтверджено джерелами міжнародних розрахунків, — що Україна годує 150 млн населення, при власному населенні трохи більше 40 млн. Можливість збільшити цю цифру вдвічі — це реально досяжно», — заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час онлайн-брифінгу з нагоди Всесвітнього дня продовольства.

Для цього нашій країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво, залучення інвестицій, адже, наприклад, зрошення вимагає істотного фінансування. А найважливіше, Україні необхідна інтеграція в міжнародні ланцюги поставок.

«Що ми побачили в цьому році? Перша реакція в багатьох країнах на карантин була — закритість, що є дуже негативом, з точки зору забезпечення продовольством населення світу. Так склалося, що без активної міжнародної торгівлі неможливо забезпечити фізично продовольством усе наше багатомільярдне населення», — підкреслив Висоцький.

У цих умовах Україна зробила максимум, щоб не зупинити поставки: «Вона залишилася надійним партнером у забезпеченні тих країн, які потребують продовольства».