COVID-19 «вытесняет» грипп с Земли?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о резком сокращении числа заболевших гриппом в мире на фоне пандемии коронавируса.

Как пишет «Обозреватель» со ссылкой на BBC, за неделю 7-14 сентября плафторма FluMart зафиксировала только 12 лабораторно подтвержденных случаев гриппа на всей планете.

Даже учитывая то, что это может быть лишь часть случаев заболевания, так как не все люди обращаются за медицинской помощью и в некоторых регионах может проводиться меньше тестов, многие эксперты подозревают, что тенденция сводится к физическому дистанцированию и улучшению гигиены на волне пандемии COVID-19.

В связи с этим ученые озадачены рядом вопросов, например, какова вероятность того, что грипп может исчезнуть навсегда и были ли поражены другие вирусы?

Считается, что впервые гриппом люди заразились от первых одомашненных птиц около 10 тысяч лет назад. Из Европы инфекция проникла в Америку вместе с первыми колонизаторами, которые также привезли с собой оспу, корь, бубонную чуму, малярию, проказу, ветрянку, паротит, тиф, холеру, дифтерию и желтую лихорадку.

Ни один из этих патогенов не был окончательно ликвидирован, пока 8 мая 1980 года ВОЗ официально не объявила мир свободным от оспы.