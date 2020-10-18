Владимир Фесенко: Не стоит бояться референдумов и опросов, но надо соблюдать осторожность с выбором тем

В недалекой перспективе наверняка будет возможность проводить всеукраинские консультативные опросы в электронном виде. И тогда можно будет голосовать и каждый месяц, и даже каждую неделю. Но если голосовать слишком часто, тогда быстро пропадет интерес к этой «забаве».

Об этом пишет политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко.

«Президент Зеленский – большой поклонник швейцарской практики голосований по важным общественно-политическим вопросам. Он это подтвердил и в своем видеообращении, в котором сказал, что ничего не мешает ежемесячно и даже еженедельно узнавать мнение граждан по различным вопросам. Соглашусь с Президентом, что граждане должны иметь право высказывать свое мнение по самым разным вопросам. Это один из механизмов демократии.

Но, как говорится, все хорошо в меру, що занадто, то не здраво. Поэтому в качестве доброго совета главе государства и его команде выскажу ряд предостережений на будущее относительно и частоты и процедуры проведения не только референдумов, но и простых консультативных опросов.

Если речь идет о всеукраинских референдумах, то надо иметь в виду, что это недешевое удовольствие. Это процедура, аналогичная выборам. Затраты на проведение общенациональных выборов (президентских или парламентских) составляют около 2 млрд гривен. Для сравнения, это годовой бюджет небольшого областного центра. Затраты на проведение референдума будут несколько дешевле, но все равно существенно больше 1 млрд. грн. Если проводить референдум одновременно с выборами, можно еще больше удешевить затраты на его проведение. Но общенациональные выборы проводятся не каждый год. И в такой небогатой стране как Украина финансово нецелесообразно проводить референдумы чаще, чем раз в год, а еще лучше делать это несколько реже (раз в два-три года).

Если речь идет о всеукраинских консультативных опросах, то и они будут стоить немалых денег, в том случае, если будут проводиться по полноценной процедуре голосования и контроля за этой процедурой. Если же это будет какая-то упрощенная процедура, тогда будет утрачено доверие к результатам этого опроса, так как не будет надлежащего контроля над процессом голосования и подсчета голосов.

В недалекой перспективе наверняка будет возможность проводить всеукраинские консультативные опросы в электронном виде (при обеспечении надлежащей защиты, конечно). И вот тогда можно будет голосовать и каждый месяц, и даже каждую неделю. Но если голосовать слишком часто, тогда быстро пропадет интерес к этой «забаве», произойдет девальвация самой процедуры из-за ее слишком частого употребления. В этом случае резко снизится активность участия в таких опросах. И если по каким-то вопросам проголосует менее 10% или вообще всего несколько процентов граждан с правом голоса, то значимость и влияние результатов таких опросов будут минимальны. Поэтому не стоит слишком увлекаться в будущем даже электронными опросами.

Крайне деликатно и осторожно стоит подходить к выбору тем (вопросов) для референдумов и даже консультативных опросов. В каждом правиле, в том числе и по референдумам, есть свои исключения. В частности, у нас они зафиксированы в Конституции Украины: нельзя проводить референдумы относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии. Не стоит выносить на всенародное голосование вопросы, требующие для оценки высокой (экспертной) квалификации. Желательно также избегать и референдумов (и просто консультативных опросов) по темам, которые могут спровоцировать острые внутриполитические конфликты. Для нашей страны характерны высокие риски политико-идеологической поляризации по целому ряду вопросов, поэтому с выбором тем для опросов необходимо действовать обдуманно, соблюдая принцип «не навреди».

В заключение напомню историю с Брэкзитом. Вынося какой-то значимый вопрос на референдум, можно ожидать один результат, а получить совсем другой. А может быть распределение голосов почти 50 на 50, что только усилит конфликтность по этой теме и посеет сомнения в легитимности результата. Поэтому лучше принимать решение на референдуме только квалифицированным большинством голосов (не менее 60%) и при участии в референдуме не менее 50% граждан, обладающих правом голоса.

Общий вывод таков. Действительно не стоит бояться референдумов и консультативных опросов. Это нормальная демократическая практика. Но не стоит частить с такими опросами, иначе они потеряют свое значение. Надо соблюдать осторожность с выбором тем для референдумов и консультативных опросов. И процедура их проведения должна быть прозрачной, надежной и легитимной, иначе не будет доверия к результатам таких опросов», – пишет Владимир Фесенко.