Катастрофа літака МАУ в Ірані: починається новий раунд переговорів

У понеділок, 19 жовтня, в Ірані розпочнеться новий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” неподалік Тегерану.

Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода та Радіо Фарда Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд зустрінеться з заступником глави МЗС України Євгеном Єніним та українською делегацією. В рамках цього раунду переговорів заплановані три технічні наради. Єнін наголосив, що про компенсації розмовляти не будуть.

“Цього разу ми не плануємо порушувати питання компенсації жертвам, оскільки перебуваємо у процесі погодження спільної переговорної позиції з нашими міжнародними партнерами. Буквально вчора ми провели відповідну зустріч з послами постраждалих внаслідок катастрофи країн і домовилися в подальшому координувати усі свої дії”, – заявив Євген Єнін. В совю чергу в Ірані заявили, що питання коменсації жертвам таки буде обговорюватися.

“Одна з цих зустрічей стосується технічних дискусій, які буде проводити Іранська організація цивільної авіації. Друга сесія стосується судових питань, що проводяться іранськими чиновниками судових органів, а інша – юридичних питань, що стосуються суми компенсації, жертв та розбитого літака”, – сказав міністр закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд. Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Спочатку Іран заперечував відповідальність за авіакатастрофу, перш ніж визнати, що Boeing 737-800 впав після попадання двох іранських ракет.