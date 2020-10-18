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«Не заздри, лох»: нардеп Дубінський обізвав журналіста через фото свого авто

19.10.2020

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський обізвав журналіста проєкту “Бігус” за те, що він сфотографував припаркований із порушенням автомобіль нардепа. 

Так, журналіст Максим Опанасенко сфотографував автомобіль BMW, який було припарковано в недозволеному місці і який потім евакуювали. Світлини журналіст підписав: “Хтось запаркувався як рОгуль. Хто б це міг бути… Ммм… Олександр Дубінський, не знаєте чиє?

”Під публікацією народний депутат підтвердив, що дане авто його, але при цьому вирішив обізвати журналіста: “Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лох”.

Варто зазначити, що приблизно половиною всіх активів Дубінського володіє мама нардепа Алла Березовська. Зокрема, з 17 автомобілів родини 7, включно з Maserati, належать матері нардепа. Дубінський прокоментував цей так: “Мама любить швидкість”.

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